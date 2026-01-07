Sanità trentina in affanno | Nursing Up lancia l’allarme sulla carenza di infermieri

La sanità pubblica in provincia di Trento affronta una crescente difficoltà a causa della carenza di infermieri e professionisti sanitari. Nursing Up, sindacato rappresentativo, evidenzia come questa situazione rischi di compromettere la qualità dell’assistenza, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali e di una pianificazione efficace per garantire servizi sanitari adeguati.

La sanità pubblica trentina rischia di non reggere senza infermieri e professionisti sanitari. È l’allarme lanciato dal sindacato Nursing up Provincia di Trento, che denuncia una situazione sempre più critica legata alla carenza di personale e alla mancanza di una programmazione strutturale.Negli. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

