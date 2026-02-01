Duetti con sorprese Fra Morgan e Porter anche attori e ballerini

Questa sera al Festival di Sanremo i duetti riservano alcune sorprese. Tra Morgan e Porter si sono aggiunti anche attori e ballerini, creando un mix inaspettato sul palco. I cantanti si preparano a una serata diversa dal solito, con cover e collaborazioni che cambiano volto alla gara. Carlo Conti ha annunciato ufficialmente le esibizioni durante il Tg1 delle 13, lasciando tutti curiosi di vedere cosa accadrà.

E poi c'è la cover. Per i cantanti, croce e delizia della liturgia sanremese. Ufficializzato ieri da Carlo Conti al Tg1 delle 13.30, il cast della serata del venerdì, quella riservata alle collaborazioni (più o meno incentrate sul principio verdoniano del "famolo strano"), ribadisce quanto per alcuni protagonisti del Festival possa rappresentare una sfida, un divertissement, un tributo o una noiosa formalità. Una sfida è sicuramente quella di Serena Brancale con una Besame Mucho al fianco della star americana Gregory Porter e della rivelazione di X Factor Delia, ma anche la rivisitazione della En e Xanax di Samuele Bersani ad opera di Enrico Nigiotti e Alfa.

