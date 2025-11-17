Maltempo | due dispersi a Brazzano in Friuli-Venezia Giulia

Una persona è stata estratta viva dai soccorritori, con una frattura a una gamba, mentre due persone risultano ancora disperse

