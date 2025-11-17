Maltempo | due dispersi a Brazzano in Friuli-Venezia Giulia

Lidentita.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è stata estratta viva dai soccorritori, con una frattura a una gamba, mentre due persone risultano ancora disperse L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

maltempo due dispersi a brazzano in friuli venezia giulia

© Lidentita.it - Maltempo: due dispersi a Brazzano in Friuli-Venezia Giulia

Altri contenuti sullo stesso argomento

maltempo due dispersi brazzanoMaltempo, abitazione travolta dal fango, una persona estratta viva a Brazzano di Cormons - Ci sarebbero due dispersi; numerosi allagamenti a Palmanova, Visco, Trivignano, Bagnaria Arsa; acqua negli scatinati dell'ospedale palmarino ... Si legge su rainews.it

maltempo due dispersi brazzanoMaltempo a Gorizia, frana di fango travolge una casa: si cercano due dispersi, una donna estratta viva - A Cormons (Gorizia) un frana di fango dovuta al maltempo ha travolto nella notte un'abitazione nella frazione di Brazzano: una persona estratta viva, si ... Scrive fanpage.it

maltempo due dispersi brazzanoForte maltempo in Fvg: crolla una casa a Brazzano, due persone disperse - La notte tra il 16 e il 17 novembre 2025 si è trasformata in una lunga emergenza per il Friuli Venezia Giulia, colpito da un’ondata di maltempo particolarmente violenta che ha messo in crisi intere ar ... Da triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Due Dispersi Brazzano