Fabio Fognini si è ufficialmente ritirato dal tennis. L’ex campione ha deciso di smettere, raccontando di aver affrontato anni di lotte interiori che molti non hanno mai notato. In un momento di sincerità, ha spiegato di aver combattuto con sé stesso, lontano dai riflettori. Ora, lascia il mondo dello sport, ma le sue parole restano un punto di riflessione sulla sua vita e carriera.

Fabio Fognini ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera da tennista dopo aver affrontato anni di battaglie interiori che non tutti hanno potuto vedere. L’annuncio, dato durante il primo turno dello Slam di Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz, non è stato solo un addio al campo, ma il frutto di un percorso segnato da infortuni ripetuti, difficoltà psicologiche e un rapporto complesso con il proprio corpo e la propria mente. Il 38enne, ex numero 13 al mondo, ha raccontato in un’intervista a Verissimo come la decisione non sia arrivata improvvisamente, ma dopo mesi di riflessione e di lotta interiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo l’addio al tennis, Fognini racconta i suoi anni più bui: “Ho affrontato battaglie interiori che non tutti vedono”

Fabio Fognini ha annunciato a Verissimo di aver deciso di lasciare il tennis.

