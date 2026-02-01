Donna muore dopo lo maxi carambola in autostrada condannato il marito dopo 8 anni

Un uomo è stato condannato e un altro assolto dopo otto anni di processo per la morte di Elisabetta A., la donna di 74 anni di Marcianise che perse la vita in un grave incidente a catena sull’autostrada il 10 dicembre 2017. La vicenda ha visto lunghe battaglie legali, con la sentenza che ha chiuso un capitolo difficile per le famiglie coinvolte.

Si conclude con una condanna e un'assoluzione il processo per l'omicidio stradale di Elisabetta A., 74enne di Marcianise, morta in seguito a un tremendo incidente a catena avvenuto sull'autostrada il 10 dicembre 2017. Il giudice Luana Romano, della terza sezione penale del tribunale di Napoli, ha condannato R.F., 83enne di Marcianise, marito della vittima, e assolto L.S.V., 29enne di Casaluce, difeso dall'avvocato Fabio Della Corte. Sentenza di non luogo a procedere per la morte dell'imputato nei confronti di M.C., di Napoli. Un altro imputato, A.A., invece, aveva già patteggiato la pena. Si conclude così dunque un processo iniziato con il tremendo impatto oltre otto anni fa.

