Monteruscello donna di 61 anni morta dopo incendio in casa | grave il marito
Una donna di 61 anni, Rosa Schiano, ha perso la vita in un violento incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli, quartiere Monteruscello. Monteruscello, donna di 61 anni morta carbonizzata dopo incendio in casa: grave il marito La vittima è stata trovata ormai . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
