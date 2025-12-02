Monteruscello donna di 61 anni morta dopo incendio in casa | grave il marito

Teleclubitalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 61 anni, Rosa Schiano, ha perso la vita in un violento incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli, quartiere Monteruscello. Monteruscello, donna di 61 anni morta carbonizzata dopo incendio in casa: grave il marito   La vittima è stata trovata ormai . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

monteruscello donna di 61 anni morta dopo incendio in casa grave il marito

© Teleclubitalia.it - Monteruscello, donna di 61 anni morta dopo incendio in casa: grave il marito

Approfondisci con queste news

monteruscello donna 61 anniPozzuoli, incendio in abitazione a Monteruscello: muore una donna, grave il marito - Un appartamento in via Salvatore Di Giacomo, nella zona di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli), si è trasformato in una trappola di fuoco. Scrive pupia.tv

monteruscello donna 61 anniMonteruscello, incendio in un appartamento: morta una donna - Tragedia questa sera a Pozzuoli ne quartiere di Monteruscello in via Salvatore di Giacomo al lotto 16, dove a causa di un'incendio, una donna di 61 ... napolivillage.com scrive

monteruscello donna 61 anniIncendio in casa per un corto circuito: morta una donna di 61 anni a Pozzuoli, grave il marito - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti ... Secondo fanpage.it

monteruscello donna 61 anniCorto circuito in casa: donna muore, marito gravissimo - Una donna di 61 anni è morta a Monterusciello, quartiere di Pozzuoli, a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. Segnala ilfattovesuviano.it

monteruscello donna 61 anniNapoli: incendio in appartamento a Pozzuoli, morta 61enne - Una donna di 61 anni è morta carbonizzata nell'incendio di un appartamento a Pozzuoli (Napoli). Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monteruscello Donna 61 Anni