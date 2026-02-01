DonatoriNati | raccolta di sangue straordinaria alla scuola ufficiali carabinieri a Roma

Questa mattina alla scuola ufficiali dei Carabinieri di Roma si è svolta una grande raccolta di sangue organizzata da DonatoriNati. Centinaia di volontari si sono presentati per donare, dimostrando ancora una volta quanto sia importante il gesto di aiutare gli altri. La giornata è stata un successo, con tanti cittadini che hanno risposto all’appello e hanno deciso di fare la propria parte per salvare vite.

L'iniziativa alla caserma Ugo De Carolis. Il presidente dell'associazione: "Esempio concreto dei valori di solidarietà e servizio che da sempre contraddistinguono l'Arma" Solidarietà, sicurezza, speranza, salute. Per la prima volta DonatoriNati e Arma dei Carabinieri insieme per rinnovare i valori di un gesto prezioso, che dona e salva la vita. Oggi 31 gennaio, presso la caserma Ugo De Carolis della Scuola ufficiali carabinieri a Roma, si è svolta una raccolta di sangue con DonatoriNati, l'associazione che da oltre 20 anni si impegna su tutto il territorio nazionale per promuovere, sostenere e divulgare l'azione di solidarietà e di generosità sociale di un atto inestimabile.

