Relazione Usl è allarme-dipendenze | Droga alcol e gioco d’azzardo

La relazione dell'Usl evidenzia un crescente allarme sulle dipendenze, con un aumento degli accessi al SerD legati a cocaina, gioco d’azzardo patologico e alcol. Le persone assistite si presentano spesso come poliassuntori, evidenziando la complessità delle problematiche e la necessità di interventi mirati per affrontare questa emergenza sociale.

"Gli accessi al SerD avvengono prevalentemente per dipendenza da cocaina, gioco d’azzardo patologico, alcol e le persone assistite si configurano sempre più come poliassuntori". E’ il quadro che emerge dalla relazione della Usl: nel comune di Città di Castello nel 2024 erano in carico al Servizio per le dipendenze 128 utenti (104 uomini), di cui 95 in terapia sostitutiva. Il servizio che si occupa della dipendenza da gioco d’azzardo patologico ha seguito 29 persone (delle quali 24 uomini). L’assessorato alle politiche sociali per far fronte a questa situazione ha insediato in comune una cabina di "regia" con l’obiettivo di monitorare le crescenti criticità legate al mondo delle dipendenze e della salute mentale nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it