È stata un successo la rappresentazione della commedia goldoniana ’Il servitore di due padroni’ andata in scena il 30 gennaio al teatro Moderno di Savignano: tutto esaurito, ad opera della compagnia di medici-attori ’Dica 33’. La compagnia, che si è formata nel 2018, è composta da medici e operatori sanitari provenienti da tutta la Romagna ed è guidata dal regista Massimo Buoncompagni di San Sepolcro. Uniti dalla passione per il teatro e soprattutto da un forte impegno sociale, hanno portato sulle scene dei teatri locali ’La Locandiera’ ben 8 volte, destinando il ricavato a scopi benefici. E anche questa nuova rappresentazione goldoniana è stata un successo di pubblico, di creatività scenica e di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dica 33, spettacolo di beneficenza. Teatro Moderno sold out

Approfondimenti su Savignano TeatroModerno

I Mezzotono tornano a teatro per un concerto di beneficenza a Francavilla Fontana, proponendo uno spettacolo senza strumenti che unisce musica e solidarietà.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Savignano TeatroModerno

Argomenti discussi: Dica 33, spettacolo di beneficenza. Teatro Moderno sold out; Carnevale di Ivrea: carro eliminato... Sarà battaglia legale? Dica 33...; È morto il genovese Arsenio Negrini, tra i padri dell’allergologia italiana; I malintesi di Norimberga tra storia e spettacolo.

Dica 33, spettacolo di beneficenza. Teatro Moderno sold outÈ stata un successo la rappresentazione della commedia goldoniana ’Il servitore di due padroni’ andata in scena il 30 ... ilrestodelcarlino.it

OGGI SUL PALCO - “Teatri tour 2026” GROSSETO - TEATRO MODERNO ore 21.00 info e biglietti: https://tinyurl.com/SeraMiracoliGrosseto _________________________________ - facebook.com facebook

IMPRUNETA - Un thriller al Teatro Moderno di Tavarnuzze: Margherita Tiesi sul palcoscenico delle sue origini. Domenica 25 gennaio alle ore 17 va in scena "La stanza di Veronica". x.com