I Mezzotono a teatro per un concerto di beneficenza | spettacolo senza strumenti

Brindisireport.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mezzotono tornano a teatro per un concerto di beneficenza a Francavilla Fontana, proponendo uno spettacolo senza strumenti che unisce musica e solidarietà. Un'occasione per riscoprire il valore della fraternità e della condivisione in un periodo in cui l'attenzione al prossimo è più importante che mai.

FRANCAVILLA FONTANA - Natale è già nell’aria, non è solo tempo di festa, ma soprattutto di prossimità e di fraternità solidale, ancor più in un momento storico come il nostro, lacerato da divisioni, indifferenza, mediocrità, egoismi, che finiscono con il rendere più penose le condizioni di vita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mezzotono teatro concerto beneficenzaNapoli, al teatro Mediterraneo il concerto di beneficenza “Melodie senza tempo: Un Natale in concerto per la solidarietà” - Il 12 dicembre 2025 alle ore 20:00 presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, Generazione Vincente annuncia il concerto di beneficenza “Melodie senza tempo: Un Natale ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Mezzotono Teatro Concerto Beneficenza