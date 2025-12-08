I Mezzotono a teatro per un concerto di beneficenza | spettacolo senza strumenti

I Mezzotono tornano a teatro per un concerto di beneficenza a Francavilla Fontana, proponendo uno spettacolo senza strumenti che unisce musica e solidarietà. Un'occasione per riscoprire il valore della fraternità e della condivisione in un periodo in cui l'attenzione al prossimo è più importante che mai.

FRANCAVILLA FONTANA - Natale è già nell’aria, non è solo tempo di festa, ma soprattutto di prossimità e di fraternità solidale, ancor più in un momento storico come il nostro, lacerato da divisioni, indifferenza, mediocrità, egoismi, che finiscono con il rendere più penose le condizioni di vita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Francavilla - Natale con… Pandora: concerto il 12 dicembre al Teatro Italia coi "Mezzotono", piccola orchestra italiana senza strumenti - Settima edizione di un appuntamento ormai tradizionale - Lo stesso gruppo, durante le festività natalizie 2017, riscosse u - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, al teatro Mediterraneo il concerto di beneficenza “Melodie senza tempo: Un Natale in concerto per la solidarietà” - Il 12 dicembre 2025 alle ore 20:00 presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, Generazione Vincente annuncia il concerto di beneficenza “Melodie senza tempo: Un Natale ... Da ilmattino.it