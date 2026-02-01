Di nuovo disordini nel carcere minorile | Servono riposte immediate e concrete

Nuovi disordini si sono verificati nel carcere minorile dell’Aquila. Il sindacato Fsa Cnpp chiede risposte immediate e concrete per fermare questa escalation di violenza e garantire la sicurezza dei giovani detenuti e degli operatori. La situazione resta tesa e preoccupante.

Dopo essersi rifiutati di rientrare nelle proprie celle di pernottamento i detenuti hanno danneggiato suppellettili, denuncia il sindacato di categoria Fsa Cnpp. Di nuovo disordini nel carcere minorile dell’Aquila. A riferirlo è il sindacato di categoria Fsa Cnpp. “Un episodio ignobile e inaccettabile” commenta il sindacato di categoria della polizia penitenziaria condannando fermamente quanto accaduto ed esprimendo solidarietà al personale impiegato in servizio. “Il promotore dei disordini é stato immediatamente trasferito e la situazione, grazie all’encomiabile operato dei poliziotti penitenziari, é rientrata senza aver registrato feriti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un altro episodio di violenza si è verificato presso il carcere minorile dell’Aquila, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito.

