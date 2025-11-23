Atalanta a Napoli una partita complicata | per Palladino esordio con segnali positivi

Che fosse una partita complicata lo si sapeva fin dall’inizio. L’Atalanta cade a Napoli contro una formazione che sfrutta al meglio nel primo tempo alcuni errori della nostra retroguardia. In pratica la Dea fa possesso palla, ma il Napoli segna, e lo fa anche bene con una doppietta di Neres che beffa per due volte un incerto Ahanor e con Lang che infila di testa Carnesecchi, troppo fermo nella sua area piccola. Non si può dire che la squadra abbia giocato male nella prima frazione, ma non c’è stato un tiro in porta e soprattutto la difesa ha ballato ogni qualvolta il Napoli spingeva. Mister Palladino dà indicazioni dalla panchina ma il suo esordio risulta davvero difficile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

