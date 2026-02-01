Desio riparte dal match contro Capo d’Orlando sfida che porta con sé il peso del passato e le aspettative del presente

Questa sera Desio torna in campo contro Capo d’Orlando, dopo una settimana di stop forzato. La partita è importante per entrambi e porta con sé il peso delle sfide passate e le speranze di migliorare la classifica. I giocatori sono pronti a scendere in campo per una sfida che può fare la differenza.

Desio torna in campo dopo una settimana di pausa forzata, con un match cruciale in programma questa sera alle 20.30 contro Capo d'Orlando. L'incontro si gioca al PalaFitLine, l'impianto di via Aldo Moro, che per la squadra brianzola rappresenta un ritorno alle origini. Il palazzetto, storico punto di riferimento per gli allenamenti, non è il solito teatro delle partite casalinghe, che si svolgono al PalaDesio, chiuso per l'anticipo di Serie A tra Cantù e Venezia. Il cambio di scena, quindi, non è solo geografico ma anche psicologico. La squadra di Daniele Quilici deve affrontare un campo che conosce bene, ma che non ha mai visto come sede ufficiale delle sue sfide ufficiali.

