Dalla Champions League al Ridolfi ultimo atterraggio di un capitano

Venerdì scorso all’aeroporto di Forlì si è vissuto un momento che ha colpito molti. Un Boeing 737-300 della compagnia KlasJet è atterrato sulla pista del Ridolfi, chiudendo un capitolo importante per un capitano. Non si tratta solo di un volo, ma della fine di un sogno professionale che, forse, resterà impresso nella memoria di chi ha assistito.

Un momento particolare venerdì scorso all'aeroporto. Un Boeing 737-300 della compagnia KlasJet "non ha trasportato solo l'eco della Champions League sulla pista del Ridolfi, ma ha tracciato la fine di un sogno professionale", ha infatti scritto Forlì Airport, la società di gestione dello scalo, sulla sua pagina Facebook. Il tutto spiegando che "dopo 46 anni trascorsi tra le nuvole, il comandante Sergey Kovalenko ha spento i motori per l'ultima volta, scegliendo lo scalo romagnolo come cornice per il suo congedo dalla carriera aeronautica". Nel dettaglio, "l'aeromobile era reduce da una missione di prestigio: il trasporto della squadra del Newcastle da Parigi alla città inglese, dopo l'importante sfida europea", per la cronaca finita 1-1.

