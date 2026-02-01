Da oggi 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale

Oggi, 1° febbraio 2026, il Comune di Roma introduce un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti storici. Da questa data, i visitatori dovranno pagare prezzi diversi rispetto al passato per entrare nelle principali attrazioni culturali della città. La rivoluzione riguarda solo le tariffe, mentre l’accesso alla ricchezza artistica di Roma rimane aperto a tutti, ma con un nuovo metodo di pagamento.

La Città Eterna rivoluziona l’accesso alla sua ricchezza artistica: a partire dal 1° febbraio 2026, scatterà infatti un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di bilanciare la tutela del patrimonio, migliorare l’esperienza di visita e promuovere una fruizione più sostenibile ed equa per tutti, residenti e turisti. LEGGI ANCHE: Gibellina inaugura l’anno come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 Roma Capitale: in arrivo il nuovo sistema tariffario per i Musei Civici. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

