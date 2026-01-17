Attenzione dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale
A partire dal 1° febbraio 2026, entrerà in vigore un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. Questo cambiamento interesserà l’accesso alle principali testimonianze culturali della città, modificando le modalità di ingresso e i costi. È importante conoscere le nuove disposizioni per pianificare al meglio le visite e valorizzare il patrimonio artistico di Roma.
La Città Eterna rivoluziona l’accesso alla sua ricchezza artistica: a partire dal 1° febbraio 2026, scatterà infatti un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di bilanciare la tutela del patrimonio, migliorare l’esperienza di visita e promuovere una fruizione più sostenibile ed equa per tutti, residenti e turisti. LEGGI ANCHE: Gibellina inaugura l’anno come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 Roma Capitale: in arrivo il nuovo sistema tariffario per i Musei Civici. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Attenzione, dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale
Leggi anche: Attenzione, dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale
Grandi eventi, ricorrenze e anniversari del 2026 - Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 76esima edizione, torna come di consueto su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. dilei.it
Aisin, società del colosso nipponico, in città il 5 febbraio. I sindacati tornano in piazza per chiedere più attenzione su Stellantis - facebook.com facebook
ATTENZIONE Da febbraio scatta la tassa di soggiorno a Città Sant’Angelo: 1,50 € a notte, con esenzioni previste. Risorse solo per turismo e servizi. @ladolcevitamag_ x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.