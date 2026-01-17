Attenzione dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale

A partire dal 1° febbraio 2026, entrerà in vigore un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. Questo cambiamento interesserà l’accesso alle principali testimonianze culturali della città, modificando le modalità di ingresso e i costi. È importante conoscere le nuove disposizioni per pianificare al meglio le visite e valorizzare il patrimonio artistico di Roma.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.