Torino negli anni Settanta torna su Rai1 con “Cuori”, un episodio che mostra come la medicina stava cambiando in quegli anni. Al reparto di cardiochirurgia delle Molinette, i medici affrontano una sfida mai vista prima: spingere oltre i limiti tra vita e morte. La puntata ripercorre le innovazioni e le difficoltà di un’epoca in cui le tecnologie erano ancora agli inizi, ma la voglia di salvare più vite cresceva ogni giorno.

Torino, primi anni Settanta. Al reparto di cardiochirurgia delle Molinette si combatte una sfida senza precedenti: spostare sempre più avanti il confine tra la vita e la morte. È da questo scenario che riparte Cuori, la fiction di Rai1 pronta a tornare in prima serata con la terza stagione, composta da sei nuove puntate in onda da domenica 1 febbraio. La serie racconta un momento storico in cui la medicina cardiologica muoveva i primi, audaci passi verso il futuro, affidandosi più all’intuizione che alla tecnologia, più al coraggio che alle certezze. Una storia ispirata a fatti reali. Anche nella terza stagione, Cuori continua a intrecciare realtà e finzione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Cuori torna su Rai1: la medicina del futuro nella Torino degli anni '70

Questa sera su Rai1 torna Cuori 3, la serie che racconta Torino negli anni Settanta.

