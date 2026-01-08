Don Matteo 15 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Scopri tutte le informazioni sulla quindicesima stagione di Don Matteo, tra trama, cast, attori principali e new entry. Questa guida fornisce dettagli su personaggi, episodi, durata, orario di messa in onda su Rai 1 e le modalità di visione in streaming. Un approfondimento completo per conoscere ogni aspetto di questa nuova stagione, con particolare attenzione a Raoul Bova e i protagonisti storici.

Don Matteo 15 è la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con protagonista Raoul Bova in onda in prima visione da giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 21.30. In tutto sono previste dieci prime serate. Non mancheranno le new entry nel cast e alcune guest star d'eccezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte.

