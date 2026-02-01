Cuori 3 stasera parte la nuova stagione | anticipazioni

Questa sera torna “Cuori” con una nuova stagione. La serie Rai, molto amata dal pubblico, riparte con Pilar Fogliati e Matteo Martari che tornano a interpretare i loro personaggi. Sono pronti a coinvolgere ancora una volta gli spettatori con nuove storie e altri personaggi che si aggiungono al cast. La prima puntata promette emozioni e colpi di scena, come sempre.

Una delle serie Rai più amate riparte stasera: Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari è pronto ad emozionare i telespettatori, insieme a tanti altri nuovi personaggi Riparte con grande fermento stasera Cuori, giunto alla terza stagione. Pilar Fogliati e Matteo Martari sono pronti a tornare ad emozionare il proprio pubblico, con la loro storia e la loro vita professionale all’ospedale Molinette. In questa stagione la storia è ambientata negli anni ’70, precisamente siamo nel 1974, quando in Italia si cerca di fare operazioni meno invasive; ma soprattutto è l’anno del referendum sul divorzio. Un anno di svolta che segnerà grandi cambiamenti nei personaggi della serie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La nuova stagione di 'Cuori' torna su Rai 1 a partire dal primo febbraio.

