Cultural Gate e fiera di Pentimele La Strada | Reggio va progettata per chi la vive quotidianamente

A Reggio Calabria, il dibattito si accende intorno ai progetti di spazi pubblici. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini e esperti hanno iniziato a discutere sulla possibile trasformazione del Cultural Gate e dell’area sportiva di Pentimele. La proposta punta a riqualificare queste zone per attrarre il turismo congressuale, ma molti chiedono che si tenga conto delle reali esigenze di chi vive e lavora in città. La città, secondo alcuni, va ripensata per chi la attraversa ogni giorno, non solo per i visitatori occasionali. La discussione resta aperta, con opinioni

Si parla spesso dello spopolamento in atto e delle strategie per contrastarlo. È palese che il preoccupante calo demografico subito da Reggio dipenda non solo dalla carenza di opportunità lavorative, ma anche dalla mancanza di una città pienamente vivibile. È indispensabile realizzare in questi anni spazi per la cultura, lo sport, la creatività, la socializzazione e la partecipazione. In questa prospettiva, il Mediterranean Cultural Gate e il futuro centro sportivo polivalente di Pentimele rappresentano risorse fondamentali, che potrebbero diventare poli stabili di vita culturale e sociale". Cosi il movimento La Strada che sottolinea "in particolare, l’area di Pentimele può rispondere a un bisogno reale di spazi dedicati al benessere, allo sport all’aria aperta e alla socialità, in armonia con il contesto naturale e paesaggistico in cui è inserita.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il progetto per un terminal dei mezzi pesanti a Pentimele ha suscitato forti critiche da parte di Giuseppe Scopelliti, che denuncia come questa iniziativa peggiori ulteriormente la condizione di Reggio, ormai relegata a semplice zona di transito.

