Tir a Pentimele Scopelliti | Reggio relegata a periferia di transito per amministrazione irresponsabile

Reggiotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto per un terminal dei mezzi pesanti a Pentimele ha suscitato forti critiche da parte di Giuseppe Scopelliti, che denuncia come questa iniziativa peggiori ulteriormente la condizione di Reggio, ormai relegata a semplice zona di transito. Secondo l'ex sindaco, l'amministrazione attuale dimostra irresponsabilità e inadeguatezza, danneggiando il futuro della città.

“L’ennesimo colpo al cuore per Reggio, inflitto da un’amministrazione inadeguata e irresponsabile”. Così Giuseppe Scopelliti definisce il progetto per la realizzazione di un terminal per il transito dei mezzi pesanti a Pentimele, entrato nella fase conclusiva e che comporterà un disvalore per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

