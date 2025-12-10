Tir a Pentimele Scopelliti | Reggio relegata a periferia di transito per amministrazione irresponsabile
Il progetto per un terminal dei mezzi pesanti a Pentimele ha suscitato forti critiche da parte di Giuseppe Scopelliti, che denuncia come questa iniziativa peggiori ulteriormente la condizione di Reggio, ormai relegata a semplice zona di transito. Secondo l'ex sindaco, l'amministrazione attuale dimostra irresponsabilità e inadeguatezza, danneggiando il futuro della città.
“L’ennesimo colpo al cuore per Reggio, inflitto da un’amministrazione inadeguata e irresponsabile”. Così Giuseppe Scopelliti definisce il progetto per la realizzazione di un terminal per il transito dei mezzi pesanti a Pentimele, entrato nella fase conclusiva e che comporterà un disvalore per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
TIR a Reggio, Scopelliti: “Decisione calata dall’alto che mortifica la città” - L'ex governatore della Calabria e sindaco di Reggio, Scopelliti, interviene sulla vicenda dell'imbarco dei TIR per la Sicilia a Pentimele ... Secondo ilmetropolitano.it
Reggio, Scopelliti tuona: “I tir a Pentimele segnano una sconfitta per la città” https://gazzettadelsud.it/?p=2140891 - facebook.com Vai su Facebook
