Crescenti richieste di servizi | la Misericordia cerca nuovi autisti soccorritori per potenziare l' organico

La Misericordia di una città italiana fa fatica a gestire tutte le richieste di soccorso. Le chiamate aumentano di giorno in giorno, ma i volontari disponibili non bastano più. La carenza di autisti soccorritori costringe l’associazione a cercare nuove persone disposte a mettersi in gioco per aiutare chi ha bisogno.

L'associazione lancia una selezione di personale per far fronte all'aumento delle attività: "I soli volontari non bastano più" Le chiamate aumentano e i soli volontari, seppur preziosi, non riescono più a coprire tutte le necessità del territorio. Per questo motivo la Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe ha aperto ufficialmente una selezione per il "potenziamento del proprio organico". “Nonostante il supporto del personale dipendente già attivo e l'aiuto dei volontari, non riusciamo a rispondere alle sempre crescenti richieste di servizi” fa sapere l'associazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sun, azienda responsabile del trasporto pubblico a Novara e zone limitrofe, annuncia l'apertura di una selezione per nuovi autisti.

