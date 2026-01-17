Udinese Inter LIVE 0-0 | nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco

Segui con noi la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026. La sfida si è conclusa 0-0, con occasioni pericolose da entrambe le squadre, in particolare per Lautaro Martinez e Dimarco. Restate aggiornati per cronaca, risultato e dettagli sul match.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l'Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l'Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Inizia la sfida! 10? – Nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter LIVE 0-0: nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco

Udinese-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: iniziata la partita - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE - Udinese-Inter 0-0, 5': subito grande occasione per Lautaro, tiro debole che viene bloccato da Okoye - Recupero offensivo dell'Inter da parte di Dimarco su Atta e palla per il capitano che sterza mandando al ... fcinternews.it

Manca pochissimo Segui con noi il pre-partita di Udinese-Inter Guarda ora: x.com

#Udinese-#Inter, LE FORMAZIONI UFFICIALI: #Runjaic sceglie il 4-4-2, #Atta a supporto di #Davis - facebook.com facebook

