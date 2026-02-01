Cremonese-Inter le scelte di Chivu | Esposito e Lautaro per l’allungo

L’Inter scende in campo oggi allo Zini contro la Cremonese con alcune novità in attacco. Chivu sceglie Esposito e Lautaro Martinez come tandem offensivo, puntando a conquistare i tre punti e allungare sulla concorrenza in classifica. La squadra di Chivu cerca di mantenere il passo e rafforzare la sua posizione in campionato.

L' Inter affronta la Cremonese oggi, allo stadio Zini, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A 202526, con un obiettivo chiaro: allungare sul Milan (attualmente a +8) e tornare a +9 sul Napoli, reduce dal successo contro la Fiorentina. Calcio d'inizio alle 18:00, con i nerazzurri chiamati a trasformare il momento favorevole in continuità di classifica. Le scelte di Chivu: doppia punta e novità a centrocampo. Per la trasferta lombarda, Cristian Chivu opta per un 3-5-2 che privilegia peso offensivo e solidità. Davanti la scelta è netta: Francesco Pio Esposito e Lautaro Martínez guidano l'attacco, dopo essere partiti dalla panchina a Dortmund. Cremonese Inter, Chivu rilancia la coppia Lautaro-Esposito. Sulle fasce invece… Dopo le fatiche in Europa, l'allenatore della Cremonese, Chivu, prepara alcune modifiche nell'undici titolare per la sfida contro l'Inter. Cremonese-Inter (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lautaro con Pio Esposito per Chivu L'Inter arriva allo Zini per la sfida contro la Cremonese nel match di domenica alle 18:00.

