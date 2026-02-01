Cremonese-Inter domenica 01 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Lautaro con Pio Esposito per Chivu

L’Inter arriva allo Zini per la sfida contro la Cremonese nel match di domenica alle 18:00. I nerazzurri vogliono mantenere il vantaggio di cinque punti sulla seconda in classifica, dopo aver approfittato del passo falso del Milan nel weekend. Chivu può contare su Lautaro e Pio Esposito in attacco, mentre le formazioni ufficiali sono pronte a scendere in campo.

L’Inter fa tappa allo Zini per sfidare la Cremonese nel 23esimo turno della Serie A. I nerazzurri sono saliti a +5 sulla seconda nello scorso weekend grazie al mezzo passo falso del Milan, e ora puntano a consolidare l’ampio vantaggio. La squadra guidata da Cristian Chivu è reduce anche dal successo sul campo del Borussia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

