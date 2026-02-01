Crans-Montana salgono a 41 le vittime | all’ospedale di Zurigo morto un 18enne ricoverato

La procura svizzera ha confermato il decesso di un 18enne ricoverato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Sale così a 41 il numero delle vittime, mentre i feriti sono ancora 115. La tragedia ha scosso la regione e si attendono aggiornamenti sulle indagini e sulle cause dell’incendio.

La procura svizzera ha annunciato un nuovo decesso per l'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, che porta il bilancio complessivo a 41 morti e 115 feriti. Lo riporta la stampa svizzera, spiegando che è deceduto un cittadino svizzero di 18 anni, che era ricoverato all'ospedale di Zurigo.

Tragedia Crans-Montana, atteso all’ospedale Niguarda il 16enne di Milano Leonardo Bove: era ricoverato a Zurigo

Leonardo Bove, il 16enne di Milano rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans-Montana, sarà trasferito dall’ospedale di Zurigo all’ospedale Niguarda di Milano.

Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia

La tragedia a Crans-Montana si è aggravata: salgono a 41 le vittime della sparatoria al locale Le Constellation.

