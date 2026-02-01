Crans-Montana salgono a 41 le vittime | all’ospedale di Zurigo morto un 18enne ricoverato

La procura svizzera ha confermato il decesso di un 18enne ricoverato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Sale così a 41 il numero delle vittime, mentre i feriti sono ancora 115. La tragedia ha scosso la regione e si attendono aggiornamenti sulle indagini e sulle cause dell’incendio.

La procura svizzera ha annunciato un nuovo decesso per l'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, che porta il bilancio complessivo a 41 morti e 115 feriti. Lo riporta la stampa svizzera, spiegando che è deceduto un cittadino svizzero di 18 anni, che era ricoverato all'ospedale di Zurigo.

