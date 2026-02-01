Crans-Montana salgono a 41 i morti | il calvario durato un mese del 18enne

La tragedia di Crans-Montana fa ancora paura. Un ragazzo svizzero di 18 anni, rimasto gravemente ferito nel rogo del bar Le Constellation la notte di Capodanno, è morto ieri all’ospedale di Zurigo, portando il totale delle vittime a 41. Dopo quasi un mese di sofferenza e cure intense, il suo calvario si è concluso. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le autorità continuano le indagini per capire cosa sia successo in quella tragica notte.

La strage di Crans-Montana non è ancora finita: un ragazzo svizzero di 18 anni, rimasto gravemente ferito nel rogo del bar Le Constellation la notte di Capodanno, è morto il 31 gennaio all'ospedale di Zurigo dopo settimane di ricovero e cure intensive. Un lungo, atroce calvario. Una morte di cui ha dato conto con una nota il ministero pubblico Vallesano. Con la morte del ragazzo, il bilancio dell'incendio sale a 41 vittime e 115 feriti. Numeri che raccontano una strage di adolescenti e giovani adulti, colpiti mentre festeggiavano l'arrivo del nuovo anno in una delle località più note delle Alpi svizzere.

