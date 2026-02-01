Crans Montana dopo un mese di agonia è morto un altro ragazzo di 18 anni | salgono a 41 le vittime della strage
Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale, a un mese di distanza dal rogo che ha devastato Crans Montana. Con la sua morte salgono a 41 le vittime di quella tragedia. La famiglia del giovane si stringe al dolore, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.
Strage Crans-Montana, morto un altro ragazzo: sale a 41 il bilancio delle vittime
Un altro ragazzo è morto ieri in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incendio del bar Constellation a Crans-Montana.
Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia
La tragedia a Crans-Montana si è aggravata: salgono a 41 le vittime della sparatoria al locale Le Constellation.
Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agoniaLa procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta ... leggo.it
Crans-Montana, salgono a 41 le vittime: all’ospedale di Zurigo morto un 18enne ricoveratoLa procura svizzera ha annunciato un nuovo decesso per l'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, che porta il bilancio complessivo a 41 morti e 115 ... lapresse.it
