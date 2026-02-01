Un altro ragazzo è morto ieri in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incendio del bar Constellation a Crans-Montana. Con questa vittima salgono a 41 le persone decedute in quella notte di Capodanno. La tragedia ha sconvolto la zona e ancora si cerca di capire cosa abbia scatenato il rogo.

Roma, 1 febbraio 2026 – Si allunga l’elenco delle vittime della strage di Crans-Montana: un ragazzo rimasto ferito nel devastante incendio del bar Constellation la notte di Capodanno è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Si tratta di un 18enne svizzero, come riporta l'agenzia elvetica Ats secondo cui il giovane, ricoverato a Zurigo, è deceduto sabato. A confermare la notizia anche la procura cantonale del Vallese. Il bilancio delle vittime sale così a 41 e quello dei feriti a 115. Crans-Montana, agli atti dell'inchiesta nuove immagini sulle condizioni del bar Le indagini . Intanto prosegue l’inchiesta per accertare le reali responsabilità dei gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti, e resta la tensione con il governo italiano che ha richiamato l’ambasciatore elvetico in Italia dopo il pagamento della cauzione e la scarcerazione di Moretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage Crans-Montana, morto un altro ragazzo: sale a 41 il bilancio delle vittime

Approfondimenti su Crans Montana Strage

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in tragedia.

La tragedia a Crans-Montana si è aggravata: salgono a 41 le vittime della sparatoria al locale Le Constellation.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, i pm di Roma avranno accesso agli atti dell'indagine sul rogo - Il dolore e la rabbia di parenti e amici delle vittime del rogo di Capodanno; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi: Morto per asfissia; Strage Crans-Montana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: Sbagliato non fare autopsie in Svizzera.

Strage di Crans-Montana, è morto un 18enne svizzero. Il bilancio è di 41 vittimeRoma, 1 feb. (askanews) – Una persona ferita nel devastante incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana la notte del primo gennaio 2026 è deceduta a causa delle ferite riportate, p ... askanews.it

Crans Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime nella strage di Capodanno: morto un 18enneSale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. La procura svizzera oggi ha reso noto che un ragazzo di 18 anni, che era ricoverato in osped ... open.online

Ad un mese dalla strage di Crans Montana, la Svizzera ricorda i suoi morti con una marcia silenziosa. Al Tg3 il dolore della mamma di Tristan, rimasto intrappolato nel locale nel tentativo di salvare un amico. x.com

Dopo la strage di Crans Montana rafforzati i controlli sul territorio #Napoli - facebook.com facebook