Crans-Montana ancora una vittima | 18enne ferito muore in ospedale

Ancora una vittima nella tragedia di Crans-Montana. Un 18enne svizzero, ferito nell’incendio del bar Le Constellation, è morto in ospedale a Zurigo. Ora il bilancio sale a 41 morti, un mese dopo il rogo che ha sconvolto la zona.

(Adnkronos) – Un mese dopo i fatti, la strage di Crans-Montana miete un'altra vittima. Un 18enne svizzero è infatti deceduto all'ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il bilancio del terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation. Lo riferiscono le autorità giudiziarie locali.

La procura svizzera ha confermato il decesso di un 18enne ricoverato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana.

La tragedia a Crans-Montana si è aggravata: salgono a 41 le vittime della sparatoria al locale Le Constellation.

