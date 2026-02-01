Crans-Montana ancora una vittima | 18enne ferito muore in ospedale

Ancora una vittima nella tragedia di Crans-Montana. Un 18enne svizzero, ferito nell’incendio del bar Le Constellation, è morto in ospedale a Zurigo. Ora il bilancio sale a 41 morti, un mese dopo il rogo che ha sconvolto la zona.

Un mese dopo i fatti, la strage di Crans-Montana miete un'altra vittima. Un 18enne svizzero è infatti deceduto all'ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il bilancio del terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation. Lo riferiscono le autorità giudiziarie locali.

