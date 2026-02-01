Corso BLSD a Messina | cittadini formati per salvare vite ogni minuto può fare la differenza

A Messina si è tenuto un corso BLSD organizzato dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus. Centinaia di cittadini si sono messi in fila per imparare le manovre di primo soccorso, perché sanno che ogni minuto può fare la differenza in caso di emergenza. L’appuntamento si è svolto nel Parco per le Arti, vicino all’ex stazione di Camaro, e ha coinvolto persone di tutte le età. Con istruttori esperti, i partecipanti hanno praticato le tecniche per salvare vite, consapevoli dell’importanza di essere pronti in ogni momento

A Messina, nel cuore del Parco per le Arti, presso l’ex stazione di Camaro, si è svolto un incontro formativo di grande rilevanza sociale: un corso BLSD organizzato dall’Associazione Giuseppe Sorrenti Onlus. L’evento, tenutosi il 1° febbraio 2026, ha messo al centro della sua attenzione la formazione di cittadini comuni alle tecniche fondamentali di primo soccorso e all’uso del defibrillatore semiautomatico. L’obiettivo era chiaro: trasformare persone normali in attori capaci di agire in situazioni di emergenza cardiaca, dove ogni minuto conta. La scelta del luogo non è casuale: l’area verde, frequentata da residenti e turisti, è un punto strategico per testare la capacità della comunità di reagire in tempo reale a un evento imprevedibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corso BLSD a Messina: cittadini formati per salvare vite, “ogni minuto può fare la differenza” Approfondimenti su Messina Corso Arresto cardiaco, nuove linee guida europee: ‘Cittadini formati fin da piccoli per salvare vite’ Milan, Jashari: ” Pulisic? Persona eccezionale. Può fare la differenza in ogni partita” Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha recentemente commentato le qualità di Christian Pulisic durante un'intervista a CBS Sport. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Messina Corso Corso Blsd nella Sala del Consiglio: formate 30 persone a CivitellaAl corso hanno partecipato circa 30 persone delle varie associazioni, che grazie ad esso hanno acquisito le competenze per poter agire con le manovre di supporto vitale in caso di arresto cardiaco, ... lanazione.it Corso BLSD Laico Formazione, pratica e consapevolezza. Nell’ambito del progetto Città Cardioprotetta, in collaborazione con il Comune, oggi pomeriggio i partecipanti hanno preso parte a un percorso teorico-pratico, simulando il massaggio cardiaco e - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.