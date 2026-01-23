Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha recentemente commentato le qualità di Christian Pulisic durante un'intervista a CBS Sport. Jashari ha sottolineato come il giocatore statunitense sia una persona eccezionale e abbia il potenziale per fare la differenza in ogni partita. Le sue parole evidenziano l'importanza di Pulisic nel contesto della squadra e il suo ruolo nel rendimento complessivo del Milan.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, arrivato dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport durante la trasmissione 'Morning Footy'. Il centrocampista rossonero, dopo aver parlato di come ha affrontato il periodo legato al suo infortunio, si è spostato a parlare di un suo compagno di squadra: Christian Pulisic. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Pulisic: "Christian Pulisic è una persona davvero eccezionale. Nello spogliatoio si siede vicino a me, quindi ogni giorno scambiamo qualche parola. È molto intelligente ed è un giocatore fondamentale per la nostra squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari: ” Pulisic? Persona eccezionale. Può fare la differenza in ogni partita”

Milan, ‘nuovo’ rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenzaMilan aggiunge un nuovo elemento alla sua rosa con Ardon Jashari, giovane talento in crescita.

Leggi anche: Milan Lazio, Allegri nel post partita: «Confusione negli ultimi minuti. Dobbiamo mantenere umiltà, Leao può fare la differenza. Espulsione? Ecco cosa ho detto all’arbitro»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Milan-Lecce, le scelte di Allegri: Modric-Jashari in ballottaggio. Giocano Estupinan, Ricci e Rafael Leao (con Pulisic); Allegri prepara diversi cambi per Milan-Lecce: da Jashari a Pulisic, chi gioca e chi no; Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan-Lecce Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Jashari: Pulisic giocatore fondamentale per la nostra squadra, può fare la differenza in qualsiasi momentoArdon Jashari, ospite della trasmissione Morning Footy di CBS Sport, ha parlato così di Pulisic, Allegri e Leao: Dicci qualcosa su Pulisic: Pulisic è una ... milannews.it

Ardon Jashari racconta il suo sogno di giocare nel Milan dopo un infortunio inizialeCome l’infortunio e l’adattamento al calcio italiano hanno plasmato l’esperienza di Ardon Jashari al Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ardon Jashari, giovane talento svizzero approdato al ... notiziemilan.it

Milan, giorni movimentati: Jashari a cuore aperto. Colpo in difesa Intanto sfuma un nome #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Jashari: "Il Milan era un sogno. Infortunio Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande allenatore" #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook