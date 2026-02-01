Corsi di sopravvivenza in montagna a Rapino

A Rapino sono partiti i corsi di sopravvivenza in montagna organizzati dall’associazione Centro Europeo di studi strategici, che è accreditata alla Nato. Le lezioni si svolgono tra escursioni e tecniche pratiche, con l’obiettivo di preparare i partecipanti a gestire situazioni di emergenza in ambienti montani. Sono già molte le persone che si sono iscritte, entusiaste di imparare come muoversi e sopravvivere in zone impervie.

organizzati dall'associazione Centro Europeo di studi strategici accreditato alla Nato. Il corso è a cura del team istruttori ex militari dei Paracadutisti dell’Esercito e include il corso blsd con defribrillatore. Per parrecipare è obbligatorio munirsi di certificato medico di buona salute psico-fisica; possibilità di alloggio. Il costo è di 250 euro e verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni: 3510256623.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Rapino Montagna Giornata della Montagna: Unimont e le altre, viaggio tra i corsi di laurea per imparare a proteggerla La Giornata della Montagna è un'occasione per esplorare i diversi percorsi di formazione dedicati alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle aree montane. Mercatino di Natale a Rapino Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rapino Montagna Argomenti discussi: Blsd a Unict: una formazione che salva vite e costruisce comunità; Il Defibrillatore Amico del Cuore; Dove vanno gli insetti in inverno?; La città investe nella prevenzione: nasce Monopoli Cardioprotetta. Corsi di sopravvivenza in montagna a RapinoCorsi di sopravvivenza in montagna a Rapino organizzati dall'associazione Centro Europeo di studi strategici accreditato alla Nato. Il corso è a cura del team istruttori ex militari dei Paracadutisti ... chietitoday.it Nei giorni scorsi gli allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” sono stati protagonisti del corso di sopravvivenza in montagna, al Distaccamento Aeronautico di Montescuro. Orientamento, gestione delle risorse, costruzione di ripari e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.