Novara nuova convenzione triennale tra Regione Piemonte e Teatro Coccia
La Regione Piemonte e il Teatro Coccia di Novara hanno stipulato una nuova convenzione triennale, formalizzata durante un incontro presso il Grattacielo Piemonte. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessora Marina Chiarelli, il presidente del teatro Fabio Ravanelli, la consigliera Mariella Enoc e il sindaco di Novara. L’accordo mira a consolidare il supporto e lo sviluppo delle attività culturali nel territorio.
Teatro Coccia,verso nuova convenzione triennale con Regione - La Regione Piemonte continuerà a sostenere il Teatro Coccia di Novara attraverso una nuova convenzione triennale. ansa.it
