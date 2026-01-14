Novara nuova convenzione triennale tra Regione Piemonte e Teatro Coccia

La Regione Piemonte e il Teatro Coccia di Novara hanno stipulato una nuova convenzione triennale, formalizzata durante un incontro presso il Grattacielo Piemonte. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessora Marina Chiarelli, il presidente del teatro Fabio Ravanelli, la consigliera Mariella Enoc e il sindaco di Novara. L’accordo mira a consolidare il supporto e lo sviluppo delle attività culturali nel territorio.

