Antonio Conte si è lasciato andare a un commento duro sulla sua stagione, dicendo di sentirsi vittima di un sortilegio. Dopo l’infortunio di Di Lorenzo, che potrebbe aver chiuso il suo campionato, l’allenatore del Napoli ha espresso tutta la sua frustrazione in conferenza e in tv. Ha criticato il calendario e il sistema calcio italiano, accusando di aver ostacolato la sua squadra e la corsa allo scudetto. La sfortuna sembra aver colpito duramente il Napoli, e Conte non nasconde il suo malumore.

Conte e il sortilegio post scudetto. L’infortunio di Di Lorenzo (sospetta rottura del legamento crociato e campionato finito) ha gettato nello sconforto l’allenatore del Napoli che ieri sera in conferenza e in tv ha criticato il calendario e il sistema calcio anche in Italia (in riferimento al blocco del mercato del Napoli). Ne scrive Repubblica con Marco Azzi: Il terribile tour de force di gennaio ha presentato lo stesso agli azzurri un conto salatissimo. La nona partita in 27 giorni è stata infatti fatale a Giovanni Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella dopo mezz’ora per una probabile lesione al ginocchio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte comincia a credere di essere vittima di un sortilegio post scudetto

