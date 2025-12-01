Roma-Napoli 0-1 Conte nel post partita | Vogliamo difendere lo scudetto
Conte vince e convince. Con un'ottima prestazione gli azzurri conquistato i tre punti e ritrovano il primo posto in classifica dopo diverso tempo. Dopo una partita così, il mister. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Diletta Leotta esalta la vittoria del Napoli sulla Roma - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X
Roma-Napoli 0-1, Conte nel post partita: «Vogliamo difendere lo scudetto» - Con un'ottima prestazione gli azzurri conquistato i tre punti e ritrovano il primo posto in classifica dopo diverso tempo. Scrive msn.com
Roma-Napoli 0-1: video, gol e highlights - Napoli di corto muso: Conte fa il colpaccio a Roma e aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica. Da sport.sky.it
Roma-Napoli 0-1, Gasperini: «La scivolata su Konè di solito la fischiano, il Napoli ha tirato poco» - Le parole di Gasperini a Dazn dopo la sconfitta della Roma per 0- Segnala msn.com