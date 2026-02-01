Consigliere di Fico lascia il incarico dopo rivelazioni su legami con casi politici controversi

Un consigliere di Fico si dimette dopo che sono emersi documenti che collegano il suo ufficio al finanziere Jeffrey Epstein, accusato di traffico di minori. La notizia ha sorpreso molti, perché fino a pochi giorni fa nessuno immaginava un legame tra il politico e questa vicenda controversa. L’uomo ha deciso di lasciare l’incarico, sottolineando di voler chiarire ogni dubbio e di non voler essere coinvolto in polemiche che non lo riguardano direttamente. La vicenda continua a far parlare, anche perché mette sotto pressione l’intera amministrazione.

Un alto funzionario del governo slovacco ha presentato le dimissioni dal suo incarico dopo la pubblicazione di documenti che rivelano contatti tra il suo ufficio e il finanziere Jeffrey Epstein, noto per le accuse di traffico di minori. Il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Robert Fico, Miroslav Laj?ák, ha deciso di lasciare il ruolo nonostante le autorità slovacche non abbiano trovato prove di attività illecita. L'annuncio è arrivato pochi giorni dopo la diffusione di messaggi risalenti al 2018, scambiati tra Laj?ák e Epstein, che hanno suscitato un'ondata di preoccupazione politica e mediatica.

