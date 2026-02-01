Concorso docenti PNRR3 | realizzare presentazioni efficaci con CANVA e Powerpoint

Dopo aver superato lo scritto, i candidati al concorso docenti si preparano alla lezione simulata. La chiave per fare una buona impressione? creare presentazioni chiare e coinvolgenti con CANVA o PowerPoint. Chi si impegna a farle bene può migliorare il proprio risultato e aumentare le chance di successo.

Chi ha superato lo scritto del concorso docenti si trova ora davanti alla lezione simulata. Preparare una presentazione efficace può fare la differenza. Questo breve corso fornisce strumenti pratici per realizzare slide funzionali, adatte al contesto scolastico e pensate per valorizzare l’esposizione orale. Struttura e strategie Come costruire una lezione ben organizzata: introduzione, sviluppo, chiusura. Focus su chiarezza, ritmo, densità delle informazioni e gestione dell’attenzione. Strumenti e visual design Uso mirato di Canva e PowerPoint: scelta dei template, font leggibili, inserimento di elementi visivi senza appesantire.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri le griglie di valutazione e i Quadri di riferimento ufficiali per il concorso docenti PNRR3 nella scuola secondaria.

