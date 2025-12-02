I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno a Montevarchi la mostra che celebra l’eccellenza artigiana

Arezzo, 2 dicembre 2025 – “ I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno” a Montevarchi la mostra che celebra l’eccellenza artigiana. Le porte di Palazzo del Podestà accolgono la XIV edizione della mostra “I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno”, un progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze artigiane del territorio. Sono presenti 40 artisti c on circa cento opere, espressione di un patrimonio di saperi che spazia dall’oreficeria alla ceramica, dal ferro battuto alla lavorazione del cuoio, dalla tessitura agli accessori moda, dall’arredamento all’interior design, fino al mosaico, ai materiali lapidei, alla liuteria, alla decorazione e al restauro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno” a Montevarchi la mostra che celebra l’eccellenza artigiana

Altre letture consigliate

«Se la Natura non somministrerà le fondamenta, sarà di mestieri cercarle con l'arte» (Andrea Palladio, nato oggi nel 1508 a Padova). #30novembre Vai su X

«Se la Natura non somministrerà le fondamenta, sarà di mestieri cercarle con l'arte» (Andrea Palladio, nato oggi nel 1508 a Padova). #30novembre - facebook.com Vai su Facebook

“I Mestieri dell’Arte tra Tevere e Arno” a Montevarchi la mostra che celebra l’eccellenza artigiana - Sono presenti 40 artisti con circa cento opere, espressione di un patrimonio di saperi che spazia dall’oreficeria alla ceramica, dal ferro battuto alla lavorazione del cuoio, dalla tessitura agli acce ... Come scrive msn.com

I Mestieri dell’arte tra Tevere ed Arno. Inaugurata l’esposizione di artigianato artistico - Confartigianato e CNA, Fabbroni e Conti: importante riconoscimento al nostro settore delle istituzioni come legame imprescindibile tra passato e futuro Arezzo, 10 dicembre 2022 - Scrive lanazione.it