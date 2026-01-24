Il ristorante Foresta di Marina compie 25 anni

Il ristorante Foresta di Marina celebra 25 anni di attività. Dal suo inizio, situato nell'area che un tempo ospitava la pineta di Marina di Pisa, ha consolidato nel tempo una reputazione basata su qualità, professionalità e attenzione al cliente. Un percorso che, nel corso degli anni, lo ha reso un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina sul Litorale pisano.

Marina di Pisa, 23 gennaio 2026 - Dove una volta culminava la folta pineta che lambiva l'attuale centro abitato di Marina di Pisa, 25 anni fa è nata una storia di gusto, professionalità e qualità diventata nel corso degli anni un punto di riferimento del Litorale pisano. Festeggia un quarto di secolo il Ristorante Foresta, uno dei locali più rinomati della costa pisana. Un traguardo celebrato con un riconoscimento consegnato dal presidente e dal direttore generale di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, dall'assessore con delega al Litorale del Comune di Pisa Virginia Mancini e dal presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

