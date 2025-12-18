Torna l'incubo dei piccioni all'Appio la signora è tornata a nutrirli | Li fa entrare in casa poi uscire

L’incubo dei piccioni all’Appio riaccende le preoccupazioni dei residenti. La signora, che ormai da tempo li alimenta, ha ripreso le sue consuete abitudini, lasciando che gli uccelli entrino e escano dal suo balcone. Una scena che suscita commenti e timori tra chi vive in zona, in attesa di trovare una soluzione efficace per ristabilire la tranquillità e il decoro del quartiere.

