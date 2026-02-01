La morte di Daniela Ruggi resta avvolta nel mistero. Gli investigatori hanno trovato un teschio quasi completo, con alcuni denti, ma senza mandibola. Non c’è traccia nemmeno dell’osso ioide, un dettaglio che avrebbe potuto aiutare a capire se si è trattato di strangolamento o meno. Le analisi scientifiche seguono il metodo usato nel caso di Yara, alla ricerca di risposte concrete.

Un teschio quasi completo, con alcuni elementi dentari ma privo della mandibola. E non era presente l’osso ioide, che sarebbe stato utile per confermare o escludere eventuali ipotesi di strangolamento. Accanto al teschio, un ciuffo di capelli e un reggiseno con coppe abbondanti, sul quale gli accertamenti sono ancora in corso. Caso Ruggi, la legale del fratello di Daniela: "Ora speriamo di capire" Sono ora nelle mani esperte della professoressa Cristina Cattaneo i resti della giovane Daniela Ruggi: sarà la professoressa Ordinaria di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Milano, dove insegna anche Antropologia e direttrice del Labanof a dover studiare minuziosamente il teschio rinvenuto per caso da due escursionisti lo scorso primo gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come è morta Daniela Ruggi? Le indagini scientifiche come nel caso di Yara

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.

La polizia ha fatto una svolta nel caso di Daniela Ruggi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Identificati i resti umani trovati il primo dell'anno: sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024; Bologna, nel giallo della morte di Daniela Gaiani le parti civili non credono al suicidio e schierano i consulenti: C'è anche il perito di Garlasco; Scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato.

E’ di Daniela Ruggi il corpo ritrovato nel rudere: ma come è morta?A oltre un anno dalla scomparsa, arriva una svolta decisiva nel caso di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel settembre 2024. I resti rinvenuti lo scorso 1° gennaio all’interno ... ultimenotizieflash.com

Daniela Ruggi è morta, sono suoi i resti trovati nel rudere: la 32enne era scomparsa nel 2024I resti trovati a Capodanno in una torre sull’Appennino modenese sono di Daniela Ruggi, 32enne scomparsa a settembre 2024 ... fanpage.it

Trovati i resti di Daniela Ruggi nel rudere sull’Appennino x.com

Clamorosa svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino m - facebook.com facebook