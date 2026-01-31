Daniela Ruggi trovata morta sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena Svolta nel caso
La polizia ha fatto una svolta nel caso di Daniela Ruggi. I resti trovati lo scorso primo gennaio in una torre abbandonata a Vitriola sono della 32enne. Ora gli investigatori cercano di capire cosa sia successo veramente.
Svolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre del 2024. La vicenda Arriva la conferma dopo oltre un anno di ricerche. I resti, rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in un'antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, appartengono alla giovane. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
