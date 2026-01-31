daniela ruggi trovata morta sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino modena svolta nel caso

La polizia ha fatto una svolta nel caso di Daniela Ruggi. I resti trovati lo scorso primo gennaio in una torre abbandonata a Vitriola sono della 32enne. Ora gli investigatori cercano di capire cosa sia successo veramente.

Svolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre del 2024. La vicenda Arriva la conferma dopo oltre un anno di ricerche. I resti, rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in un'antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, appartengono alla giovane. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.

La svolta sul caso di Daniela Ruggi arriva dopo mesi di incertezza.

Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un casolare - Storie italiane 08/01/2026

