Diavoli riscatto con sei mete Nulla da fare per le Fiamme Oro

Una brillante rimonta dei Diavoli, con sei mete, ha portato alla vittoria contro le Fiamme Oro per 45-22. La partita ha visto un equilibrio iniziale, ma nel secondo tempo i Diavoli hanno preso il sopravvento consolidando il risultato con un'ottima prestazione offensiva.

VALORUGBY: Brisighella; Bruno, Cuminetti, Leituala, Lazzarin; Hugo (70' Bianco), Casilio (6-19', 41'Gherardi); Ruaro, Wagenpfeil (cap.), Portillo; Schinchirimini (70' Esposito), Rimpelli (65' Dell'Acqua); D'Amico (48' Favre), Bigi (48' Cruz, 64' Bigi), Brugnara (48' Diaz). All.: M.Violi. FIAMME ORO ROMA: Cornelli; Lai, Fusari A, Gabbianelli (70' Fusari), Mba; Di Marco (cap., 47' Canna), Tomaselli (70' Piva); Andreani (48' Giammarioli), Chianucci, Marucchini (58' De Marchi); Angelone, Piantella; Carnio (48' Morosi), Di Censi (48' Moriconi), Mazzanti (63' Barducci). All.

Sfida riscatto per i Diavoli. Fiamme Oro al Mirabello - La sconfitta di Rovigo ha fatto scivolare Rimpelli e compagni dal 1° al 4° posto. msn.com

Al “Battaglini” finisce con il punteggio di 24-10 per i padroni di casa. Diavoli che, nonostante la meta di Casilio e il generoso forcing nel finale in inferiorità numerica, non portano a casa neanche il punto di bonus e che ora sono chiamati al pronto riscatto sabat - facebook.com facebook

