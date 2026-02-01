Cissè e non solo | investimenti chiari sui giovani E il progetto Milan Futuro continua

Il Milan punta forte sui giovani con il colpo Cissè e altri investimenti mirati. La società rossonera lavora senza sosta per costruire un futuro solido, con i giovani al centro del progetto Milan Futuro. La strategia sembra dare i suoi frutti, e ora si guarda avanti con ottimismo.

Milan, i rossoneri stanno lavorando molto attivamente per il futuro del club. Il Diavolo, infatti, ha chiuso e sta chiudendo colpi importanti e in prospettiva in questa sessione di mercato invernale. Il primo arrivo è stato quello di Sardo dal Monza. Il classe 2005 sta già giocando con il Milan Futuro di Oddo. Poi l'arrivo in difesa del 2008 Malick Cissè. Chiuso anche l'arrivo di Yahya Idrissi, classe 2007, trequartista di origini marocchine, ma nato a Watford. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' occuperà lo slot dei giocatori inglesi. Operazione a titolo definitivo perché svincolato dal Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

