In casa Milan, le ultime ore sono state intense. Il club ha concluso due acquisti importanti per il futuro, prendendo Cissé e Idrissi. Restano ancora in corso alcune trattative, come quella per Jean-Philippe Mateta, ma le firme sui nuovi giocatori sembrano ormai scontate. La squadra si prepara così ad affrontare la prossima stagione con qualche nuovo volto in più.

Giornate ad alta intensità in casa Milan. Mentre il dossier Jean-Philippe Mateta resta aperto senza fumata bianca, il club chiude due operazioni in prospettiva. Sono definiti gli arrivi di Alphadjo Cissé, esterno classe 2006 prelevato dal Verona, e di Yahya Idrissi, centrocampista proveniente dal vivaio del Chelsea. Entrambi sono attesi domani a Milano per visite mediche e firme. Percorsi già tracciati: Cissé chiuderà la stagione al Catanzaro, mentre Idrissi sarà aggregato al progetto Milan Futuro. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, doppio colpo per il futuro: Cissé e Idrissi chiusi

Approfondimenti su Milan Doppio Colpo

Il Milan sta per chiudere l’affare con Cissé, superando la concorrenza del PSV.

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovane difensore centrale classe 2008, reduce dal Mondiale Under 17 in Qatar.

Ultime notizie su Milan Doppio Colpo

