Lei sta malissimo ci credeva Fine della storia | anni d’amore intenso e ora l’addio tra i vip

Una notizia che lascia tutti senza parole. Dopo anni di amore intenso, la coppia famosa si sta separando. Le voci sono state confermate: lei sta malissimo, ci credeva. Ora, il loro addio fa il giro del mondo dello spettacolo e della moda, chiudendo definitivamente un capitolo che aveva fatto sognare molti.

Le voci che circolano da ore nel mondo dello spettacolo e della moda sembrano aver messo un punto definitivo a una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni. La relazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy che l’aveva portata lontano dalle passerelle internazionali e verso una nuova vita in Texas, sarebbe arrivata al capolinea. Dopo circa due anni insieme, segnati da momenti intensi e da altrettanti scossoni, la coppia avrebbe deciso di dirsi addio. All’inizio era sembrata una favola fuori dagli schemi. A far esplodere i rumor era stato Tmz nell’ottobre del 2023, quando le prime foto insieme avevano acceso la curiosità dei fan.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

