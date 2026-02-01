LIVE Ciclocross Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA | trionfo finale di Leonie Bentveld Elisa Ferri in Top 10
Leone Bentveld vince i Mondiali U23 donne di ciclocross 2026, lasciando dietro di sé le avversarie. Elisa Ferri si piazza tra le prime 10, dimostrando ancora una volta il suo talento. La gara si è svolta questa mattina, con molti appassionati incollati davanti agli schermi per seguire la corsa in diretta.
14:00 La Top 10 della gara Under 23 femminile dei Mondiali di ciclocross 1 Leonie Bentveld NED 43:08 2 Viktória Chladonová SVK +11 3 Célia Gery FRA +57 4 Fleur Moors BEL +1:14 5 Amandine Muller FRA +1:20 6 Vida Lopez de San Roman USA +1:23 7 Alyssa Sarkisov USA +1:50 8 Lidia Cusack USA +2:01 9 Lison Desprez FRA +2:04 10 Elisa Ferri ITA +2:07 13:57 L'azzurra Elisa Ferri, dopo l'ottima partenza, termina in decima posizione con un ritardo di 2'07".
Questa mattina alle 13:10 è partito il Mondiale U23 donne di ciclocross.
