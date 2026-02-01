Christian De Sica | biografia carriera e curiosità sull’attore e regista

Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio 1951, è uno degli attori e registi più noti del cinema italiano. Ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta e da allora è diventato una presenza fissa sul grande schermo, con numerosi film alle spalle. Oggi, il suo nome resta legato a molte commedie di successo e a un’immagine ormai iconica nel panorama cinematografico nazionale.

Christian De Sica, nato il 5 gennaio 1951 a Roma, è uno degli attori e registi più amati del cinema italiano. Figlio del leggendario attore Vittorio De Sica e della madre Maria Mercader, Christian ha ereditato una passione per il mondo dello spettacolo che lo ha portato a una carriera di grande successo.

