Christian De Sica | biografia carriera e curiosità sull’attore e regista
Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio 1951, è uno degli attori e registi più noti del cinema italiano. Ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta e da allora è diventato una presenza fissa sul grande schermo, con numerosi film alle spalle. Oggi, il suo nome resta legato a molte commedie di successo e a un’immagine ormai iconica nel panorama cinematografico nazionale.
Christian De Sica, nato il 5 gennaio 1951 a Roma, è uno degli attori e registi più amati del cinema italiano. Figlio del leggendario attore Vittorio De Sica e della madre Maria Mercader, Christian ha ereditato una passione per il mondo dello spettacolo che lo ha portato a una carriera di grande successo.
Approfondimenti su Christian De Sica Roma
Anteprima di "Agata Christian" con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici
Il 31 gennaio al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si terrà l’anteprima di
Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al the space cinema parma campus per l’anteprima del film “Agata christian - delitto sulle nevi”
Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film.
Ultime notizie su Christian De Sica Roma
Argomenti discussi: Christian De Sica sorprende tutti con un film segreto su Vittorio; Chi è Gabriella Labate, moglie di Raf: tutto quello che non sai.
Christian De Sica sorprende tutti con un film segreto su Vittorio.Un comico tra censura e nuovi linguaggiChristian De Sica, a 75 anni, ammette senza giri di parole che molte battute dei suoi cinepanettoni oggi sare ... assodigitale.it
Con Cortina express ritorna la commedia di Natale. Christian De Sica: La commedia e la farsa raccontano il paese ancora oggi.A 75 anni pochi rimpianti e nessun pentimento: Io me ne sento 14, solo l’ingranaggio è arrugginito «Se ripetessi oggi certe battute dei film prodotti da De Laurentiis, mi metterebbero in carcere. A ... lastampa.it
Christian De Sica è tornato a incoronare la comicità di Checco Zalone elogiando il successo di Buen Camino: 'Meglio dei nostri cinepanettoni' https://cinema.everyeye.it/notizie/christian-de-sica-elogia-buen-camino-checco-zalone-cinepanettoni-856495.html - facebook.com facebook
