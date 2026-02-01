Christian De Sica | biografia carriera e curiosità sull’attore e regista

Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio 1951, è uno degli attori e registi più noti del cinema italiano. Ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta e da allora è diventato una presenza fissa sul grande schermo, con numerosi film alle spalle. Oggi, il suo nome resta legato a molte commedie di successo e a un’immagine ormai iconica nel panorama cinematografico nazionale.

Christian De Sica, nato il 5 gennaio 1951 a Roma, è uno degli attori e registi più amati del cinema italiano. Figlio del leggendario attore Vittorio De Sica e della madre Maria Mercader, Christian ha ereditato una passione per il mondo dello spettacolo che lo ha portato a una carriera di grande successo.

Christian De Sica sorprende tutti con un film segreto su Vittorio.Un comico tra censura e nuovi linguaggiChristian De Sica, a 75 anni, ammette senza giri di parole che molte battute dei suoi cinepanettoni oggi sare ... assodigitale.it

Con Cortina express ritorna la commedia di Natale. Christian De Sica: La commedia e la farsa raccontano il paese ancora oggi.A 75 anni pochi rimpianti e nessun pentimento: Io me ne sento 14, solo l’ingranaggio è arrugginito «Se ripetessi oggi certe battute dei film prodotti da De Laurentiis, mi metterebbero in carcere. A ... lastampa.it

