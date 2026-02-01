Chivu sceglie la PiLa Vardy dal 1' | le probabili formazioni di Cremonese-Inter

L'Inter si prepara a sfidare la Cremonese in una partita che potrebbe essere decisiva per mantenere il primo posto in classifica. Chivu ha scelto la formazione con la PiLa, mentre Vardy partirà dall'inizio. I nerazzurri vogliono vincere, ma devono superare la resistenza della squadra di casa. La sfida si gioca in un clima di grande attesa e tensione.

L'Inter vuole consolidare il primo posto in classifica. Per farlo, dovrà superare il muro della Cremonese. All'andata era terminata 4-1 per la formazione nerazzurra: Chivu vuole replicare la prestazione per tenere gli inseguitori a debita distanza. Per farlo, fiducia a Pio Esposito dal primo minuto, mentre a centrocampo ancora spazio per Sucic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La partita tra Cremonese e Inter si avvicina e Chivu sta pensando a qualche cambio nella formazione.

Questa sera alle 18:00 si gioca una partita importante tra Cremonese e Inter.

